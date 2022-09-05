Сенатор назвал никчёмным заявление Макрона о выводе войск России с ЗАЭС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вывод российских войск является единственным способом обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции.

"Чем дальше, тем больше лидеры западных стран теряют здравый смысл и начинают говорить какими-то словами всех этих украинских неадекватных руководителей. Заявление абсолютно глупое, абсолютно никчемное по своему содержанию, абсолютно характеризующее нынешнее психологическое и умственное состояние Макрона", — заявил Цеков.

По его словам, проблема обеспечения безопасности атомной станции решается просто:

"Не надо украинским военнослужащим обстреливать АЭС".

В понедельник, 5 сентября состоялся телефонный разговор между Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого французский лидер заявил, что единственным способом восстановить безопасность на Запорожской АЭС является вывод российских войск с территории станции.