Песков: Лукашенко не планирует приезжать на Дальний Восток, где проходит ВЭФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует поездку на Дальний Восток, где проходит ВЭФ с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Его визита не планируется", — цитирует Пескова РИА Новости.