Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует поездку на Дальний Восток, где проходит ВЭФ с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Его визита не планируется", — цитирует Пескова РИА Новости.
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