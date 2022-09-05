Песков: у Путина нормальные отношения с Пугачёвой — "С Галкиным РФ не по пути"

Президент России Владимир Путин в хороших отношениях с Аллой Пугачёвой, так как артистка никогда не позволяла себе "неприемлемых заявлений", рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, некоторые российские артисты сами запятнали себя "непристойными заявлениями". Как пример Песков привёл высказывания Максима Галкина.

"Я не слышал ни одного (неприемлемого. — Прим. ред.) заявления Аллы Пугачёвой, а её супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления, — цитирует Пескова ТАСС. — Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути".

Песков подчеркнул, что президент России и примадонна знакомы и неоднократно встречались.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что активисты потребовали проверить высказывания Галкина, в том числе и на концертах в европейских странах.