Жириновский предсказал войну с НАТО: найдено видео 1999 года

Владимир Жириновский ещё при жизни вошёл в историю России как крупнейший государственный деятель и выдающийся политик. Точность его предсказаний сегодня поражает воображение, например, конфликт с Украиной он в точности спрогнозировал много лет назад.

Недавно дрессировщик Эдгар Запашный нашёл видео 1999 года, в котором Жириновский рассказал, как НАТО попытается добраться до России "в обход”.

"Напрямую они боятся… напрямую на Россию они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ", — прогнозировал политик, рассказав о неизбежной битве с западным миром.

Жириновский там же призвал к разрыву экономических связей с прибалтийскими странами и поднял вопрос о возврате российских земель.

Годом раньше он делал прогноз о будущем Украины среди западных стран. По его словам, Украину никто никуда не примет — ни в НАТО, ни в ЕС, пока страна на решит пограничные вопросы.

Он также высказывался про русских на Украине и русский язык — Россия их защитит, и "ни США, ни НАТО не посмеют ничего этому противопоставить". Флот же в Севастополе будет всегда, никто к нему не прикоснётся, а за газ Европа будет платить по мировым ценам, говорил политик.

Обсуждая Восточную и Южную Украину, Жириновский отмечал, что российскими землями станут:

Крым,

Малороссия,

Новороссия,

вся Восточная и Южная Украина.

Вопрос о независимости Украины будет решаться только в пределах шести западно-украинских областей, это:

Закарпатье,

Львов,

Тернополь,

Ивано-Франковск,

Волынь

и Ровно.

Десятки лет назад Жириновский предвидел раздел Незалежной между Россией и её противниками, показав это, разрезая торт с картой Украины на его поверхности.

Самым последним высказыванием политика были слова про спецоперацию. Жириновский отметил, что в четыре часа утра 22 февраля Россия снова станет великой страной.

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — это будет год немирный… все должны заткнуться и уважать нашу страну”, — заявил он.

Жириновский в этом случае ошибся всего на один день...

А также оказался провидцем и в том, что один из будущих президентов США будет чернокожим, Италия выиграет Евро-2020, а цены на газ угробят Европу.

Ещё в 2013 году в разговоре про мировые конфликты он пояснил, что нельзя исключать удар по Китаю примерно в 2030 году.

О будущем США Жириновский, кстати, высказался предельно ясно: выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки тоже не останется на мировой карте. Крайне экстремальное заявление, но очень похоже на правду из событий 2022 года.

Надо отметить, что россияне относились к нему по-разному, но в целом прислушивались — так или иначе — как к современному пророку. Политическая смелость Владимира Жириновского в прогнозах уникальна: он никогда не выражался размыто. Всё было предельно ясно, и сотен трактовок там не могло быть просто по определению.

Кстати, Владимир Путин по поводу предсказаний Жириновского говорил, что он был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а "человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями". "Все его прогнозы основаны на знаниях, на понимании развития ситуации", — отметил президент РФ.

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