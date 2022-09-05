Постпред Чижов: РФ ответит ЕС на заморозку соглашения о визовом режиме

Россия неизбежно ответит на заморозку соглашения об упрощённом визовом режиме, если о таковой объявит Евросоюз, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Как подчеркнул политик, пока Москва не получила от Брюсселя уведомление.

По словам Чижова, если Москва получит от Брюсселя уведомление о приостановке соглашения, ответные меры станут неизбежностью для ЕС.

"Нашу международно-правовую позицию мы будем формулировать, когда получим от Евросоюза официальное уведомление с соответствующими формулировками, — цитируют постпреда при ЕС "Известия". — После того как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно".

Чижов подчеркнул, что ответные меры для Брюсселя будут продуманы и грамотно сформированы. Как уточнил постпред при ЕС, спешить с контрсанкциями нет необходимости.