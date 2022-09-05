В Госдуме предложили сохранять и регулировать нормы украинского языка в РФ

В России необходимо создать институт регулирования норм украинского языка, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. По его словам, "мова" неотъемлемая часть культуры страны, а в Крыму и вовсе носит статус государственного.

Как подчеркнул парламентарий, сейчас регулированием норм занимается Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины. В России подобного ведомства нет.

"В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения (института), регулирующего нормы украинского языка", — цитирует выдержку из обращения Фёдорова на имя главы Миннауки Валерия Фалькова RT.

По словам парламентария, к примеру, в Республике Крым, украинский язык носит статус государственного наряду с русским и крымскотатарским.