Путин: Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию на опыте России

Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию, воспользовавшись российским опытом, заявил президент страны Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, на территорию казахстанского региона животных можно вернуть уже к 2025 году.

"Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнёров, которые занялись возвращением тигров в центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году", — пояснил президент в рамках форума по сохранению тигром.

По словам Путина, инициатива крайне важна.