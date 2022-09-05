Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию, воспользовавшись российским опытом, заявил президент страны Владимир Путин.
Как подчеркнул российский лидер, на территорию казахстанского региона животных можно вернуть уже к 2025 году.
"Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнёров, которые занялись возвращением тигров в центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году", — пояснил президент в рамках форума по сохранению тигром.
По словам Путина, инициатива крайне важна.
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