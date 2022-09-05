Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в торжественной обстановке открыл выставку в рамках Восточного экономического форума "Улица Дальнего Востока.
"Седьмой раз мы открываем "Улицу Дальнего Востока", в седьмой раз на Приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока, для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны", — обратился к участникам ВЭФ Трутнев.
Выставка открыта на набережной бухты Аякс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.