Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в торжественной обстановке открыл выставку в рамках Восточного экономического форума "Улица Дальнего Востока.

"Седьмой раз мы открываем "Улицу Дальнего Востока", в седьмой раз на Приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о развитии Дальнего Востока, для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны", — обратился к участникам ВЭФ Трутнев.