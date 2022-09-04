Песков: из-за действий Запада начинается "большой мировой шторм"

В канун открытия Восточного экономического форума (ВЭФ) спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России удаётся "сохранять макростабильность" несмотря на то, что Запад своими действиями вызвал "большой мировой шторм".

В интервью ТАСС пресс-секретарь российского президента отметил, что у начинающегося шторма "есть объективные причины, но есть и субъективные". Причём последние, по его словам, "связаны с абсолютно нелогичными", по большей части абсурдными решениями и действиями властей США, Евросоюза и отдельных европейских стран.

России удается сохранять макростабильность — Песков это особо подчеркнул — благодаря тому, что властями проводится последовательная и продуманная, хотя и напряжённая работа.

Напомним, что ВЭФ пройдёт во Владивостоке 5-8сентября. Участие примут представители более чем 60 стран. Главная тема этого года - "На пути к многополярному миру".