Эффект от антироссийских санкций в первую очередь удивил страны Евросоюза, а не Москву, заявил сенатор Алексей Пушков. Как подчеркнул политик, Западу в очередной раз не удалось порвать экономику России в клочья.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российская сторона очень удивилась введённым ЕС санкциям.
"Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как ещё в 2014-ом году мечтал Обама", — пояснил российский сенатор.
Пушков подчеркнул, что целью ЕС и Запада было развязать экономическую войну с Россией, но лидеры не подозревали, что сами станут "её жертвой".
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