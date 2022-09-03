Монтян: без "макдака" и айфона Россия проживёт, ЕС без нефти и газа — навряд ли

Объявив эмбарго на российское топливо, Запад рассчитывал, что это ударит по экономике страны, но вышло всё с точностью, наоборот, заявила правозащитница, юрист и политический обозреватель Татьяна Монтян.

Украинский эксперт подчеркнула, что в условиях рестрикций, Россия в состоянии прожить без иностранных продуктов, а вот ЕС без российского топлива — навряд ли.

"Дело в том, что рынок энергоносителей — это рынок продавца, а не рынок покупателя: в ситуации, когда на семерых с ложкой приходится лишь один с сошкой, условия ставит именно обладатель сошки, а не наоборот. И если без макдака и айфонов прожить, в общем-то, можно, то, как оказалось, дефицит нефти и газа имеет для экономик куда более неприятные последствия", — цитирует заявление Монтан "ПолитРоссия".

Как только Евросоюз предпринял попытку запретить поставки российской нефти и газа, цены на мировых рынках начали стремительно расти. А вот экономика России "пошла в гору".