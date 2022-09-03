Никто из 56 членов делегации от России, которые должны присутствовать на Генассамблее ООН, не получили визу в США, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Как подчеркнул постпред при ООН, так как штаб-квартира организации находится в США, Вашингтон обязан обеспечить делегации проезд.
"По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединённые Штаты. Такая же ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолёта министра", — цитирует выдержки из письма Небензи на имя генсека всемирной организации Антониу Гутерриша ТАСС.
ГА ООН должна начаться с 20 сентября в Нью-Йорке. Согласно информации, выступление представителей России запланировано на 24 число.
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