Из-за поддержки Киева Финляндия потеряет около 300 миллионов евро в год, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Речь идёт о значительном снижении турпотока из России в Южную Карелию.
"Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо", — пояснил сенатор.
Хельсинки терпит серьёзные убытки из-за резкого сокращения количества туристов на фоне санкций Евросоюза.
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