Пушков: из-за Украины Финляндия потеряет миллионы евро в год

Из-за поддержки Киева Финляндия потеряет около 300 миллионов евро в год, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Речь идёт о значительном снижении турпотока из России в Южную Карелию.

"Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо", — пояснил сенатор.

Хельсинки терпит серьёзные убытки из-за резкого сокращения количества туристов на фоне санкций Евросоюза.