Владимир Шаповалов: Михаил Горбачёв был очень наивен в отношении Запада

Деятельность Михаила Горбачёва нельзя оценить однозначно, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его мнению, о бывшем президенте СССР нужно сказать добрые слова, поскольку с его именем связан целый ряд важных процессов: прекращение холодной войны, завершение периода конфронтации в отношениях с Западом, демократизация в стране.

"Именно Михаил Сергеевич покончил с догматическим мышлением и с его именем связаны права и свободы человека, свобода слова, свобода передвижения, весь комплекс политических и гражданских прав", — отметил эксперт.

Но с другой стороны, были серьёзные стратегические провалы, которые привели к драматическим, даже трагическим последствиями — распад страны, катастрофы, войны на постсоветском пространстве, которые не завершились до сегодняшнего дня, отметил Владимир Шаповалов.

"Миллионы людей потеряли свою родину. Конечно, Михаил Сергеевич не этого желал. Он действительно настроен на перемены, которые, с его точки зрения, должны были привести к положительным эффектам", — сказал эксперт Pravda. Ru.

Однако не всё было им просчитано. По мнению Шаповалова, экс-президента СССР отличала достаточно высокая степень наивности в отношении противников нашей страны на Западе.

"Политика нового мышления, рассчитанная на дружбу с Западом, обернулась геополитической катастрофой. Конечно, это нужно учитывать при оценке деятельности Михаила Сергеевича", — считает эксперт.

При этом Владимир Шаповалов подчеркнул, что Михаил Горбачёв не желал зла своей стране, умел признавать ошибки — и это тоже было его сильным качеством.

Читайте также:

Вадим Горшенин: почему нельзя говорить о Горбачёве-демократе

Время уничтоженных шансов: эксперты о правлении Михаила Горбачёва