Вадим Горшенин: почему нельзя говорить о Горбачёве-демократе

Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал оценки деятельности экс-президента СССР Михаила Горбачёва. По его мнению, считать Горбачёва демократом смешно.

Он напомнил, как была "улюлюканьем разбита" Нина Андреева за свою статью "Не могу поступиться принципами". А ведь это была попытка начать дискуссию о принципах.

"Сборная команда из идеологического отдела ЦК КПСС и редакции "Правды" несколько дней писала ответ ленинградскому преподавателю вуза (я, кстати, помню даже, кто входил в нее со стороны "Правды"). После той статьи либералы сделали Андрееву именем нарицательным, показали, как можно травить человека за мнение", - отметил Вадим Горшенин в своём telegram-канале.

Весьма оперативно Горбачёвым был снят с поста главреда "Правды" Виктор Афанасьев: "... только за то, что редактор отдела науки Владимир Губарев позволил себе (в рамках плюрализма) опубликовать перепечатку из итальянской Републики про пьяного Ельцина в США".

Глава медиахолдинга Pravda.Ru считает, что "Горбачев был жестким политиком, безжалостно расправлявшимся со всеми, кто говорил хоть слово против его непродуманных шагов по переустройству СССР".

Вадим Горшенин подчеркнул, что конфликт между Горбачевым и Ельциным, который закончился распадом Советского Союза, был начат именно генеральным секретарём ЦК КПСС. Ельцин на пленум ЦК в октябре 1987 года всего лишь выступил против медленных темпов перестройки. И заодно обвинил некоторых лиц в создании культа Горбачёва - правда, не назвав их.

"С этих слов Ельцина о застопорившейся перестройке и культе генсека и началось раздвоение власти и народа: большинство страны, ожидавших обещанных Горбачевым перемен, поддержали Ельцина, в то время как его подвергли обструкции. Власть могла и должна была работать с Ельциным для самосохранения государства, но амбиции Горбачева оказались непреодолимы для диалога", - отмечает Вадим Горшенин.

При этом он считает, что нельзя говорить о личной ответственно только Горбачёва в распаде Советского Союза. В целом вина была коллективной, хоть экс-президент СССР и "раскачал ситуацию". Однако после Беловежских соглашений никто на площади не вышел и бессрочные забастовки не объявлял.

"Для меня лично Горбачев был и остается черной фигурой из-за крупных национальных конфликтов на территории СССР, из-за десятков, а то и сотен тысяч погибших наших сограждан в этих конфликтах, из-за миллионов беженцев из СССР времен перестройки в другие страны. То есть, фигурой, которая спровоцировала своей политикой все эти процессы, но нести за них ответственность отказалась, перекладывая все на других", - подчеркивает Вадим Горшенин.

"В общем, ни рыба, ни мясо, за что и восхваляют Горбачева на Западе. Нынешняя СВО на Украине, западные санкции - это тоже отголоски именно горбачевской политики. И говорить о Горбачеве-демократе на этом фоне мне кажется непозволительным", - отмечает глава медиахолдинга Pravda.Ru.

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