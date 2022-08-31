Миронов: надежды на Горбачёва обернулись нищетой для миллионов

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который скончался на 92-м году жизни в Москве, стал глотком свежего воздуха и надеждой на перемены для советских людей. Однако его правление завершилось в итоге потерей страны и нищетой миллионов человек. А теперь ошибки Горбачёва приходится исправлять. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Политик отметил в беседе с NEWS.ru, что в период правления Горбачёва слова "гласность" и "перестройка" стали понятными всему миру без перевода.

Однако вера в демократию и перемены при западной поддержке обернулась потерей страны, безработицей, хаосом и нищетой миллионов граждан.

"Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня", — заключил Миронов.