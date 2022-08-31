Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который скончался на 92-м году жизни в Москве, стал глотком свежего воздуха и надеждой на перемены для советских людей. Однако его правление завершилось в итоге потерей страны и нищетой миллионов человек. А теперь ошибки Горбачёва приходится исправлять. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Политик отметил в беседе с NEWS.ru, что в период правления Горбачёва слова "гласность" и "перестройка" стали понятными всему миру без перевода.
Однако вера в демократию и перемены при западной поддержке обернулась потерей страны, безработицей, хаосом и нищетой миллионов граждан.
"Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня", — заключил Миронов.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.