Полковник Клинцевич ответил Прибалтике цитатой Громыко: "Нам хватит пары ракет"

Странам Прибалтики рано или поздно придётся ответить за снос советских памятников, заявил экс-член Совета Федерации РФ, полковник в отставке Франц Клинцевич. Как подчеркнул военный, скорее всего, Россия даст экономический ответ.

Однако, по мнению полковника, Москва могла бы ответить прибалтам и более жёстким методом.

"В своё время Андрей Громыко (министр иностранных дел СССР. — Прим. ред.), когда не пускали наши корабли через проливы, контролируемые Турцией, сказал, что мы в состоянии пробить по соседству такие же проливы — и корабли будут ходить. Тогда они быстро вышли с нами на контакт и начали работать", — пояснил Клинцевич "ПолитРоссии".

Полковник подчеркнул, что, конечно, Россия не станет отвечать военной мощью, так как западные и европейские страны "того и ждут", но напомнил слова Громыко, которые были произнесены в похожей ситуации: "Нам хватит пары ракет, но вас, увы, не будет".