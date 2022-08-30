Эксперт Квашнин рассказал об ответе России на запрет въезда в ЕС россиянам

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал Pravda. Ru инициативу главы МИД ФРГ Анналены Бербок прекратить выдачу многолетних виз россиянам.

"В странах Евросоюза есть три крыла. Есть те страны, которые хотят полностью запретить россиянам въезд в ЕС. Это, прежде всего, страны Балтии, Польша, Нидерланды. Страны, которые зависят от туристического потока россиян, выступают против введения визовых ограничений. Например, Греция, которая принимает много туристов из РФ. Германия сейчас предложила некий компромиссный для других стран-членов ЕС вариант. То есть разрешить россиянам приезжать в Шенгенскую зону, но при этом ужесточить визовый режим", — заявил Квашнин.

Он пояснил, что подразумевается под ужесточением визового режима.

"Во-первых, консульский сбор будет серьёзно повышен. Во-вторых, документов станет больше, намного сложнее будет получать эти визы. В-третьих, срок получения виз растянется. Раньше для этого требовалось от трех до пяти дней, а сейчас россияне будут получать визы несколько месяцев, что приведет к резкому сокращению турпотока, который и так, мягко говоря, небольшой сейчас. Тем не менее, какой-то поток российских граждан в страны Шенгенской зоны сохранится", — объяснил собеседник издания.

Эксперт рассказал, как всё это отразится на дипломатических отношениях между Россией и странами ЕС.

"Для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — это дальнейший путь к эскалации. Конечно, полный запрет въезда для россиян или запрет на получение туристических виз — это сильная эскалация. Тот вариант, который предлагает Германия, — это не столь сильная эскалация. Но я полагаю, что по законам дипломатической игры Россия тоже будет предпринимать какие-то зеркальные меры по отношению к странам ЕС", — добавил Квашнин.

Ранее Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам. Она призвала страны ЕС принять совместное решение. По её словам, Германия в этом вопросе занимает срединную позицию между теми, кто выступает категорически против выдачи виз россиянам, и теми, кто намерен продолжать их выдавать гражданам РФ.