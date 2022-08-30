Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Французский генерал Гийемэн: Западу пора признать военное превосходство России
Российская армия уничтожила колонну польских танков, наступавших на Херсон
В ижевском зоопарке поселились гекконы-бананоеды
Скотт Риттер: ЦРУ снабжает Байдена неверными данными по Украине
Генштаб ВСУ в связи с "контрнаступлением" опять ужесточил требования к СМИ
Массовая гибель лошадей от прививок в Хакасии оказалась фейком
АТОР: россияне потратили на зарубежный отдых на 40—50% больше, чем в 2021 году
NI: бомбардировщик B-2 США стал практически неуязвим для российской ПВО
Экономист усомнился, что Украине выделят 800 млрд долларов на восстановление

Эксперт Квашнин рассказал об ответе России на запрет въезда в ЕС россиянам

Политика

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прокомментировал Pravda. Ru инициативу главы МИД ФРГ Анналены Бербок прекратить выдачу многолетних виз россиянам.

Эксперт Квашнин рассказал об ответе России на запрет въезда в ЕС россиянам

"В странах Евросоюза есть три крыла. Есть те страны, которые хотят полностью запретить россиянам въезд в ЕС. Это, прежде всего, страны Балтии, Польша, Нидерланды. Страны, которые зависят от туристического потока россиян, выступают против введения визовых ограничений. Например, Греция, которая принимает много туристов из РФ. Германия сейчас предложила некий компромиссный для других стран-членов ЕС вариант. То есть разрешить россиянам приезжать в Шенгенскую зону, но при этом ужесточить визовый режим", — заявил Квашнин.

Он пояснил, что подразумевается под ужесточением визового режима.

"Во-первых, консульский сбор будет серьёзно повышен. Во-вторых, документов станет больше, намного сложнее будет получать эти визы. В-третьих, срок получения виз растянется. Раньше для этого требовалось от трех до пяти дней, а сейчас россияне будут получать визы несколько месяцев, что приведет к резкому сокращению турпотока, который и так, мягко говоря, небольшой сейчас. Тем не менее, какой-то поток российских граждан в страны Шенгенской зоны сохранится", — объяснил собеседник издания.

Эксперт рассказал, как всё это отразится на дипломатических отношениях между Россией и странами ЕС.

"Для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — это дальнейший путь к эскалации. Конечно, полный запрет въезда для россиян или запрет на получение туристических виз — это сильная эскалация. Тот вариант, который предлагает Германия, — это не столь сильная эскалация. Но я полагаю, что по законам дипломатической игры Россия тоже будет предпринимать какие-то зеркальные меры по отношению к странам ЕС", — добавил Квашнин.

Ранее Бербок предложила Евросоюзу прекратить выдачу многолетних виз россиянам. Она призвала страны ЕС принять совместное решение. По её словам, Германия в этом вопросе занимает срединную позицию между теми, кто выступает категорически против выдачи виз россиянам, и теми, кто намерен продолжать их выдавать гражданам РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Сергей Лебедев Русские солдаты в Берлине: помощь мирному населению и сохранённый город Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин Любовь Степушова Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном Любовь Степушова
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Силовые структуры
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Последние материалы
Скотт Риттер: ЦРУ снабжает Байдена неверными данными по Украине
Генштаб ВСУ в связи с "контрнаступлением" опять ужесточил требования к СМИ
Массовая гибель лошадей от прививок в Хакасии оказалась фейком
АТОР: россияне потратили на зарубежный отдых на 40—50% больше, чем в 2021 году
NI: бомбардировщик B-2 США стал практически неуязвим для российской ПВО
Экономист усомнился, что Украине выделят 800 млрд долларов на восстановление
Коротченко: украинские деревянные HIMARS — это "верх технической мысли"
Кива: провальная операция по наступлению на Херсон ставит крест на Залужном
Папа Франциск оправдался за слова о смерти Дугиной: Осуждаю российскую агрессию
Безсонов: ВСУ могут готовить контрнаступление под Харьковом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников