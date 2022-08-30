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ЯМЭФ-2022 снова перенесён: из-за обстановки в мире, COVID-19 и других причин

Политика

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) не состоится в 2022-м из-за "международной ситуации", больших сложностей с логистикой и росте заболеваемости коронавирусом. Об этом Pravda. Ru сообщил источник в руководстве Крыма.

ЯМЭФ-2022 снова перенесён: из-за обстановки в мире, COVID-19 и других причин

"ЯМЭФ переносится на 2023 год", — официально заявил постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.

Отметим, что "многострадальный" ЯМЭФ последний раз был проведён в 2019 году, собрав очень представительный состав в 4,5 тысячи участников и экспертов, в том числе 807 зарубежных гостей. Также на форуме были заключены контракты на сумму 215 млрд рублей.

Обычно ЯМЭФ проходил на полуострове ежегодно, с 2015-го, однако в 2020-м и 2021 году форум был отменён из-за локдауна и пандемии коронавируса, весной же 2022 года эпидобстановка не позволила провести ЯМЭФ, и глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что форум "предварительно" переносится на осень.

Высокопоставленный источник Pravda.Ru в руководстве полуострова пояснил, почему "многострадальный" ЯМЭФ был перенесён.

"Есть ряд проблем и угроз, они как геополитического, международного характера, так и связаны с транспортной ситуацией (закрытием авиаперелётов), а также ростом заболеваемости COVID-19. Безусловно, форум всегда был защищен по высшему разряду как эпидемиологически, так и с точки зрения безопасности, но сейчас наложились несколько причин", — рассказал он.

  • Авиационного сообщения с Крымом нет, а значит, гостям, экспертам, журналистам (в том числе зарубежным) пришлось бы ехать авто- или железнодорожным транспортом либо прилетать в Сочи и проводить 12-15 часов в пути. Это не всем удобно, это не 2-3 часа самолётом и два часа до Ялты от аэропорта.
  • Сейчас проводится СВО, из-за чего действуют международные санкции.
  • В Крыму отмечается умеренный, но всё же рост заболеваемости "ковидом".

Добавим, что в 2022 году был проведён юбилейный ПМЭФ (Петербуржский международный экономический форум), несмотря на коронавирус и колоссальное санкционное давление, собравший более 14 тысяч участников из 130 стран мира.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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