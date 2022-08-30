Сатановский назвал отмену выдачи шенгенских виз россиянам "банальным пиратством"

Учёный-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля ввести более избирательный подход к выдаче виз россиянам.

По словам Сатановского, Евросоюз может запретить выдачу шенгенских виз любым россиянам, в том числе предпринимателям, у которых был бизнес в Европе. Он отметил, что Брюссель ограбил российских бизнесменов, которые на законных основаниях инвестировали в европейскую экономику, а теперь столкнутся с запретом на въезд.

"А кто сказал, что это не будет так? Банальное пиратство. Европа вернулась к своим исконным корням. Бандитизм, работорговля, геноцид, фашизм. Люди думали долго, что там круто. Вот везде фигово, а у них закон и порядок", — заявил Сатановский в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, россиянам сейчас нет смысла ехать туда, где их "люто ненавидят". Он сравнил поездку в Европу с посещением бандитских районов по ночам.

Ранее Боррель сообщил, что страны ЕС не смогут сформировать единогласную позицию по вопросам, связанным с отменой выдачи шенгенских виз гражданам РФ.