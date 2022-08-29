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Эксперт о призыве мэра Одессы к переговорам с Россией: "Откажется от своих слов"

Политика

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал Pravda.Ru призыв мэра Одессы Геннадия Труханова к переговорам с Россией.

Эксперт о призыве мэра Одессы к переговорам с Россией: "Откажется от своих слов"

"Я считаю, что Труханова сейчас поправят, одёрнут и он, возможно, откажется от своих слов. Сейчас никто из украинской официальной элиты не может себе позволить выражать даже столь мягко и непрямо свою позицию, основанную на том, что с Россией рано или поздно будет необходимо подписывать мирный договор", — заявил Анпилогов.

По его словам, Труханова в мэры Одессы выдвинули местные предприниматели, которые из-за украинского конфликта потеряли доходы, и градоначальник выражает, в том числе, и их мнение. Одесским бизнесменам не выгоден многолетний кризис.

"Логика в высказываниях Труханова, конечно, есть, потому что любая война рано или поздно заканчивается либо капитуляцией, либо миром. Мэр предлагает более спокойный и выгодный для Украины вариант окончания конфликта с Россией, то есть мирные переговоры. Другой вариант — безоговорочная капитуляция, которую Украина будет вынуждена подписывать после окончания войны в пользу России. А то, что такой сценарий не просто возможен, а очень вероятен, это всем понятно, потому что силы сторон просто несравнимы", — отметил собеседник издания.

Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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