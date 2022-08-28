Пушков ответил на просьбу оппозиции Молдавии "согреть дома": выглядит странно

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на просьбу оппозиции Молдавии к России "согреть их дома". По словам политика, антироссийский курс действующего лидера страны Майи Санду априори лишил Кишинёв надежды на поддержку.

Ранее в оппозиции страны заявили, что готовы отправиться в Москву для переговоров по поставкам газа на фоне надвигающегося энергетического кризиса.

"Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?", — задался вопросом сенатор.

Как подчеркнул пушков, ни благодарности, ни изменения политического курса от официального Кишинёва ждать не приходится и Москве нет смысла "субсидировать" антироссийские настроения, особенно на фоне того, что Молдавия не в состоянии закрыть предыдущие долги за поставки голубого топлива.