Промышленники хотят ввести "горячий стаж" для восстановителей Донбасса

Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний "Маршал", член генсовета "Деловой России" Сергей Горохов призвал прировнять труд командированных россиян в Донбасс для восстановления региона, необходимо приравнять к работе в тяжёлых условиях.

По словам промышленника, людям приходится работать действительно в непростых условиях и было бы справедливо ввести для них "горячий стаж".

"Работать российским и местным специалистам приходится в непростых условиях. С одной стороны, в режиме колоссальных нагрузок и интенсивности, а с другой — зачастую под угрозой обстрелов со стороны Украины. Будет справедливо, чтобы этот труд оценивался и вознаграждался соответственно", — цитирует выдержку из обращения Горохова на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова RT.

По мнению промышленника, все расходы в случае принятия такого решения, Донбасс компенсирует вкладом в экономику России.