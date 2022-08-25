Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после резкого заявления постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи о том, что высказывания чешских представителей об убийстве журналистки Дарьи Дугиной являются "пропагандой терактов".
Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский на своей странице в Сети.
"Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курфюрст категорически возражал против возмутительных и ложных обвинений России в адрес Чехии в Совете Безопасности ООН", — заявил министр.
Ранее Небензя резко высказался в ответ на заявление министра обороны Чехии о том, что ей не жаль российскую журналистку и её отца.
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