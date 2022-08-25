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Шойгу: ШОС — новый центр силы в мире

Политика

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ШОС новым центром силы на мировой арене. По его словам, значимость Шанхайской организации сотрудничества растёт на фоне нестабильной обстановки.

"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", — пояснил Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС.

В ШОС на сегодня входят восемь стран:

  • Россия,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Китай,
  • Киргизия,
  • Пакистан,
  • Таджикистан
  • Узбекистан.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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