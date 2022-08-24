Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"

Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко оценил для Pravda.Ru вероятность ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины.

"Я думаю, что он не главный игрок, не он это решает, а решает это, прежде всего, американцы и европейцы, потому что уже украинского оружия нет совсем, теперь полностью всё оружие поставляется, деньги западные, поэтому, в общем-то, он будет делать то, что ему скажут", — заявил Михайленко.

По его словам, сейчас на Украине нет сильных лидеров, которые могли бы сменить Зеленского.

"Между ним и главным военным руководителем очень сложные отношения, и, соответственно, возникают вопросы, кто может прийти вместо Зеленского. Он в недавнем интервью сказал, что его многие обманывают. Я думаю, что у него не очень сильная позиция. А вот какая фигура там более сильная? Сейчас там нет сильных или тех, кто желает возглавить страну в сложное для Украины время", — отметил собеседник издания.

Ранее Зеленский заявил в интервью Washington Post о том, что он готов был подать в отставку после того, как Россия начала спецоперацию.