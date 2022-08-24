Коротченко увидел прибалтийский след в убийстве Дарьи Дугиной

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной не зря сбежала в Эстонию после совершения преступления.

По мнению Коротченко, к теракту причастны спецслужбы Эстонии, которые могли создать коридор для бегства украинки Натальи Вовк из России. После пересечения границы РФ её встретила эстонская полиция безопасности или служба внешней разведки.

Днём ранее главред журнала "Национальная оборона" сказал, что наилучшим ответом России на убийство Дугиной станет ракетный удар по трём объектам в Киеве: зданиям Минобороны, Службы безопасности и Главного управления разведки.

Во вторник, 23 августа СК РФ допустил, что к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, помимо украинки Вовк.