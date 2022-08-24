Политолог, учёный-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский считает, что Турция может предъявить свои права на Крым, Одессу и Сочи.
"Турция — наш союзник, наш друг, наш партнёр. Турция — наш сосед. Это вовсе не значит, что тот же Крым, если что, она не отхватит. Турция искренне считает, что он вообще её. И Одесса её, и Сочи её", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, в случае подписания соглашения между Россией и Украиной.
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