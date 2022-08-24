В Севастополе ответили на предложение МИД Литвы спрашивать россиян о принадлежности Крыма при въезде в страну и посоветовали установить на границе детектор лжи. По словам директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачёва, так будет надёжнее.
Кроме того, пограничникам стоило бы требовать от россиян произнесли слова на литовском, сыронизировал Горбачёв.
"В данном случае надёжным инструментом (на границе) мог бы быть ещё детектор лжи. Ландсбергису надо учесть, что ответ — ещё не гарантия благонадёжности. А ещё я бы рекомендовал ему требовать произнести слово "паляныця"… Только пусть Ландсбергис сам научится вначале", — пояснил директор Института в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в МИД Литвы предложили каждого претендента на въезд в страну с российским гражданством опрашивать на предмет мнения о принадлежности Крымского полуострова. По словам властей, это позволит решить, впускать человека или нет.
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