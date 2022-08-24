В США отказались сотрудничать с парламентской комиссией России по работе американских биолабораторий на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его словам, Росси не получила от Вашингтона никакого ответа по существу на вопросы по теме биолабораторий, передаёт РИА Новости.
"Мы обращались к госпоже Нуланд. Мы получили через её аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите — совершенно неубедительный", — сказал Косачев.
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