Заявление Госдепартамента США о том, что антироссийские санкции не мешают нормальному исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений и не препятствуют инспектированию, не имеет ничего общего с реальность, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей — все это создаёт условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединённых Штатов затруднено…", — пояснил посол.
По словам Антонова, Россия стремиться исполнять все условия договора, но Вашингтон осложняет ситуацию.
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