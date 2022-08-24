Посол России Антонов: Госдеп США уменьшает о влиянии санкций на договор ДСНВ

Заявление Госдепартамента США о том, что антироссийские санкции не мешают нормальному исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений и не препятствуют инспектированию, не имеет ничего общего с реальность, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

"Закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей — все это создаёт условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединённых Штатов затруднено…", — пояснил посол.

По словам Антонова, Россия стремиться исполнять все условия договора, но Вашингтон осложняет ситуацию.