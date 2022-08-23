Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад всеми путями старается враждебно настроить сербов против россиян.
"Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом", — сообщает пресс-служба ведомства.
Патрушев выразил обеспокоенность тем, что в Европе набирают обороты неонацистские и фашистские идеи, называя это "развитием демократии".
"Целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях", — заключил он.
Ранее политик допустил, что американские власти сообщат о дефолте по внешнему долгу. Причиной послужит постоянное заимствование средств.
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