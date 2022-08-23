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Депутат Милонов: уверен, что в Киеве появился улица Дарьи Дугиной

Политика

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что журналистка и политолог Дарья Дугина могла внести большой вклад в развитие русской философии, но рано ушла из жизни в результате убийства.

Депутат Милонов: уверен, что в Киеве появился улица Дарьи Дугиной

"Ударив по ней, решили ударить по будущему. Чтобы в будущем не появился еще один такой видный деятель русской философской мысли", — сказал Милонов в беседе с "ПолитРоссией".

Те, кто организовали убийство Дарьи, планировали испугать граждан России, но добились обратного: россияне заинтересовались идеями, которые пропагандировала семья Дугиных, отметил парламентарий. Он назвал правильными слова Александра Дугина, который сказал, что победа России на Украине станет лучшей памятью о его дочери.

"Я уверен, что в Киеве будет улица Дарьи Дугиной", — сказал собеседник издания.

Во вторник, 23 августа Следственный комитет допустил, что к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, помимо украинки Натальи Вовк, которая совершила преступление.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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