Эксперт о гарантиях безопасности для Украины: будет печально, если Путин клюнет

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов прокомментировал Pravda.Ru анонсированный Киевом документ о гарантиях безопасности для Украины.

"Поражение на фронте заставляет Киев искать лазейки. Из Украины выращивали анти-Россию. Это был проект. Никуда этот проект не делся и не денется. Было ясно, что Украина будет разгромлена. Но они на что-то надеялись. Победа однозначно будет наша. Им надо было раньше с нами договариваться. Сейчас стоит вопрос о расчленении Украины, от которой отпадут южные области. То есть выход к морю ей будет перекрыт. Согласится ли офис Зеленского на такие условия — сомневаюсь", — заявил Герасимов.

Документ о гарантиях безопасности нужен Киеву для того, чтобы оттянуть время, перегруппироваться на фронте и выкрутиться из безвыходной ситуации, считает аналитик.

"Киев ведёт игру, потому что осень приближается. Россия показала, что она может использовать газ в целях принуждения Европы к миру на Украине. Вероятно, в Европе будут волнения. А Украина проигрывает войну. Поэтому все эти документы Киева ни к чему не приведут. Но будет печально, если Путин на это клюнет. Пока Украина не сможет противостоять нам, пока она, как государство, не перестанет существовать в том формате, в котором была, то только тогда можно о чём-то говорить", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что к концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.