Глава Саратова заявил, что уходит в отставку из-за участия в выборах в облдуму

Глава Саратова Михаил Исаев объявил во вторник о своей отставке в связи с выдвижением на выборы депутатов областной думы. Мэр объяснил, что хорошо знает проблемы города и готов их решать на другом уровне.

Он также рассказал о своих достижениях на посту градоначальника с октября 2017 года.

По словам Исаева, ему удалось реализовать значительное количество проектов в сфере благоустройства, отремонтировать миллионы квадратных метров дорог и тротуаров, улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования.