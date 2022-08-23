Глава Саратова Михаил Исаев объявил во вторник о своей отставке в связи с выдвижением на выборы депутатов областной думы. Мэр объяснил, что хорошо знает проблемы города и готов их решать на другом уровне.
Он также рассказал о своих достижениях на посту градоначальника с октября 2017 года.
По словам Исаева, ему удалось реализовать значительное количество проектов в сфере благоустройства, отремонтировать миллионы квадратных метров дорог и тротуаров, улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования.
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