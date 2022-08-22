Путин выразил соболезнования родственникам погибшей Дарьи Дугиной

Российский лидер Владимир Путин принёс соболезнования семье погибшей дочери философа Александра Дугина Дарьи.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной", — подчеркнул президент.

По его словам, россиянка была талантливым человеком с "русским сердцем". Как отметил глава нашей страны, журналистка служила Отечеству и являлась патриотом.

Ранее представители ФСБ сообщили, что Дугину убила гражданка Украины Наталья Вовк. По данным службы, предполагаемая преступница находится в Эстонии.