Российский лидер Владимир Путин принёс соболезнования семье погибшей дочери философа Александра Дугина Дарьи.
"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной", — подчеркнул президент.
По его словам, россиянка была талантливым человеком с "русским сердцем". Как отметил глава нашей страны, журналистка служила Отечеству и являлась патриотом.
Ранее представители ФСБ сообщили, что Дугину убила гражданка Украины Наталья Вовк. По данным службы, предполагаемая преступница находится в Эстонии.
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