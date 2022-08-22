Симоньян об убийцах Дарьи Дугиной: "Эстония их не выдаст"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что российские "профессионалы" захотят "полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина", где скрылась убийца дочери российского философа Александра Дугина.

"Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина", — написала Симоньян.

Ранее ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным правоохранителей, установку и подрыв взрывного устройства в машине журналистки совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина.