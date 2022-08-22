Планы разработать европейскую тренировочную миссию по подготовке украинских военнослужащих — это намерения создать для руководства киевского режима террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Евросоюз будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.