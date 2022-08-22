Захарова оценила планы по созданию миссии ЕС для подготовки боевиков ВСУ

Планы разработать европейскую тренировочную миссию по подготовке украинских военнослужащих — это намерения создать для руководства киевского режима террористов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Евросоюз будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", — написала Захарова в своем Telegram-канале.