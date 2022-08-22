Глава ДНР Пушилин об убийстве Дугиной: "Индивидуальный террор Киева"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной и заявил, что руководство киевского режима переходит к индивидуальному террору.

"При этом думать о каких-то случайностях или совпадениях, увы, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин подчеркнул, что за несколько дней до совершённого убийства в Сети начала появляться информация об Александре Дугине и о влиянии его идеологии на российскую политику.