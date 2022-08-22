Слуцкий: ЛДПР работает над созданием отделений партии в Донбассе

По словам председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, начинается работа по созданию партийных отделений в Донбассе. Волонтёры от партии со всех регионов России направляются в Донецкую и Луганскую Народные республики, чтобы оказать помощь нуждающимся, заявил политик.

"Мы понимаем, что всё знаковое для России будет происходить в Донбассе. Мы уже сегодня работаем над созданием там отделений ЛДПР", — заявил политик в эфире телеканала "Россия 24".