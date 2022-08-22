Пушков об авторах антироссийских санкций: неумудрённые логикой

Авторы санкций против России не просчитали всех серьёзных последствий, которые ударят по европейским странам, заявил сенатор Алексей Пушков. Политик поддержал недавнее высказывание немецких пользователей Сети, которые высмеяли правительство ФРГ.

По словам Пушкова, исходя из последствий для Европы, можно судить об уровне профессионализма в правительствах стран Евросоюза.

"Авторы санкций принимали решения, исходя именно из такой немудрёной логики. Что много говорит об уровне нынешних руководителей ряда европейских стран", — заявил российский политик.

Ранее читатели журнала Der Spiegel раскритиковали европейских лидеров за недальновидность в попытке "укусить" Россию.

"Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество всегда идёт из розетки, а газ всегда идёт из газовой трубы", — констатировали комментаторы.