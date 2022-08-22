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Рябков: продолжение диалога по СНВ между Россией и США мероприятие "неочевидное"

Политика

Из-за антироссийской политики Вашингтона, возобновление стратегического диалога между США и Россией, мероприятие неочевидное, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва неоднократно подтверждала свою открытость для прагматичного взаимодействия со Штатами.

Рябков: продолжение диалога по СНВ между Россией и США мероприятие "неочевидное"

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Москва отслеживает сигналы США в контексте обсуждения СНВ, которые Вашингтон, почему-то посылает через СМИ.

"Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учётом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно", — пояснил постпред в беседе с "Известиями".

Как подчеркнул Рябков, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не бессрочный и в идеале должен быть продлён, однако, Россия должна убедиться, что США слышат и понимают все опасения Москвы в контексте безопасности.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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