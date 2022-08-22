Гатилов предостерёг от долгого конфликта на Украине: договориться будет сложно

Чем больше Запад затягивает конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву, тем сложнее будет найти дипломатическое урегулирование ситуации, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам Гатилова, затяжной конфликт, который подогревают США и часть стран ЕС, может завести страны в переговорный тупик.

"Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения", — пояснил постпред в беседе с Financial Times.

Гатилова подчеркнул, что ООН могла бы сыграть более позитивную роль в разрешении конфликта и как пример привёл зерновую сделку. Все же обвинения Киева и его западных партнёров в отношении запорожской АЭС, постпред назвал "чистой провокацией".

"Российские войска охраняют её. Зачем нам обстреливать её?", — резюмировал Гатилов.