Чем больше Запад затягивает конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву, тем сложнее будет найти дипломатическое урегулирование ситуации, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам Гатилова, затяжной конфликт, который подогревают США и часть стран ЕС, может завести страны в переговорный тупик.
"Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения", — пояснил постпред в беседе с Financial Times.
Гатилова подчеркнул, что ООН могла бы сыграть более позитивную роль в разрешении конфликта и как пример привёл зерновую сделку. Все же обвинения Киева и его западных партнёров в отношении запорожской АЭС, постпред назвал "чистой провокацией".
"Российские войска охраняют её. Зачем нам обстреливать её?", — резюмировал Гатилов.
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