Эксперт Власов: Минцифры не согласится выплачивать компенсации жертвам утечек ПД

Минцифры не согласится выплачивать компенсации жертвам утечек персональных данных (ПД). Об этом заявил эксперт в области безопасности Александр Власов, комментируя Pravda.Ru законопроект предусматривающий компенсации жертвам утечек персональных данных.

Власов отметил, что в законодательстве предусмотрены достаточно серьёзные санкции за утечку информации, но они пока не работают. Эксперт сомневается, что предложенный Госдумой законопроект о компенсациях примут в Минцифры.

"Минцифры стоит, в том числе, на страже операторов связи, интернет-провайдеров, и любое повышение штрафов будет в любом случае переложено на нас с вами, на потребителей", — уверен Власов.

Эксперт рассказал, что есть два способа доказать утечку персональных данных. Первый способ — страхование рисков, в том числе рисков утечки. И если произошла утечка, именно из этой страховой массы выплачиваются компенсации всем, кто подаст заявления. Второй способ — соответствующие органы должны доказать утечку ПД и потом должно быть возбуждено уголовное дело. Власов отметил, что у наших органов не всегда хватает человеческих ресурсов, чтобы отслеживать сами утечки и кто их допустил.

"Если вы посмотрите даже статистику, сколько народу страхует свои дома и квартиры, вы удивитесь, это очень малая цифра. Поэтому остается только надеяться на то, что уполномоченные органы, прежде всего МВД, будут расследовать эти случаи", — сказал он.

Ранее стало известно, что в ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных.

"Думаю, оптимальное решение в этой ситуации — повышение штрафов для компаний-виновников. Причём взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв.