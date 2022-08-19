Вloomberg: Путин будет присутствовать на саммите G20 на Бали

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20, который пройдёт в Индонезии на острове Бали в ноябре, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо. Кроме того, по его словам, планируется визит и главы Китая Си Цзиньпиня.

Накануне между президентом России и лидером Индонезии прошли телефонные переговоры в контексте продовольственной безопасности и подготовки саммита "Большой двадцатки".

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", — сказал Видодо в интервью Bloomberg.

Саммит G20 пройдёт на Бали 15-16 ноября. Ранее лидеры западных стран предлагали исключить Россию из "Большой двадцатки" на фоне спецоперации на Украине, однако представители большинства стран-членов G20 не согласились с таким решением.