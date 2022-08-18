Руководитель Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном уходе с поста по собственному желанию. О решении мэра сообщила председатель гордумы Вера Галушко в распоряжении о созыве внеочередного заседания.
По данным документа, мероприятие пройдёт в пятницу, 19 августа. Выяснилось, что глава города уже получил новую должность.
Ранее российский журналист Владимир Соловьёв сообщил, что мэр Краснодара возглавит правительство Харьковской области.
"Коллеги отзываются о нём (Алексеенко. — Прим. ред.) как о жёстком и принципиальном человеке", — сказали в СМИ.
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