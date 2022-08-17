"Единая Россия" внесла законопроекты о компенсации услуг связи для добровольцев

Поправки "Единой России" в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам в любой ситуации оставаться на связи.

Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.

По словам депутата Государственной Думы, заместителя секретаря Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Толмачёва, данная закинициатива — очередной показатель того, что закон о добровольчестве принят не для галочки. Он продолжает совершенствоваться, в него вносятся поправки, он живет, как и волонтёрское движение в стране.

"Есть уже часть расходов, которые на себя берëт государство: питание, спецодежда, средства индивидуальной защиты, оплата проезда. Вопрос компенсации расходов за услуги связи добровольцы озвучивают на встречах, когда обсуждаем, чем ещё государство может их поддержать и чем помочь. Сколько звонков было совершено во время пандемии — у каждого разрывался телефон, потому что зачастую звонки из штаба перетекали на личный номер. Кроме того, каждому участнику Великой Отечественной войны мы подарили телефон с безлимитной связью — им мы также оставляли и заносили в записную книжку номера телефонов волонтёров, и добровольцы постоянно были на связи, звонили ветеранам, узнавали, чем могут помочь, не нужно ли что-то. А когда происходит поиск людей, то 24/7 ты не отрываешься от телефона при обзвоне служб, оставаясь на связи с поисковиками. Сообщения, звонки, мобильный интернет — это стало неотъемлемой частью жизни, которая упрощает и ускоряет помощь. Так что будем на связи и для жителей, и между собой для добрых дел!" — сказал парламентарий.

Инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет "Единой России".