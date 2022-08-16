Маршрут делегации Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию фронта, очень опасен, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
По его словам боевики ВСУ и нацформирований в регионе не упустят момента устроить провокацию.
"Через линию фронта — это огромный риск с учётом того, что украинские вооружённые силы — это неоднородные вооружённые формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию", — пояснил представитель МИД на брифинге.
Он подчеркнул, что призывы Киева о демилитаризации атомной станции безответственны и решение подобных вопросов не входит в полномочия МАГАТЭ. Кроме того, по словам Вишневецкого, ранее Россия предлагала членам агентства безопасный маршрут.
"Это цель и мандат МАГАТЭ. Если инспекция обратит внимание на какие-то помехи в работе станции, она, конечно, в своих отчётах это опишет, это будет обсуждаться. Всё остальное — это не сфера ответственности агентства", — резюмировал представитель МИД.
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