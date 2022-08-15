Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов поддержал инициативу о введении штрафа за шум от транспорта.
Ранее фракция "Новые люди" предложила штрафовать на 100 тысяч рублей владельцев автомобилей и мотоциклов с прямой системой выхлопа, создающей шум при езде. За повторное нарушение предусматривается эвакуация транспорта на штрафстоянку на три месяца.
Ефимов положительно отозвался о законодательной инициативе и отметил, что штраф может стать действенной мерой для перевоспитания нарушителей тишины. По его словам, реализация данного законопроекта защитит тысячи людей от одного хулигана. Если у нарушителя есть деньги, чтобы выплатить штраф, и он продолжает шуметь, то во второй раз правоохранители будут отбирать транспорт, а это уже заставит водителя задуматься.
Парламентарий рассказал, что живёт неподалёку от Третьего кольца и постоянно слышит, как после полуночи байкеры гоняют на мотоциклах, создавая рёв, который Ефимов сравнил с гулом от взлетающих военных самолётов.
"Одному кому-то хочется прокатиться на огромной скорости на этом гремящем мотоцикле и разбудить пол-Москвы. Почему он это может сделать? Это же нарушение демократии. Я хочу спать, мне в шесть часов надо вставать, а он в два часа меня будит", — сообщил Ефимов в беседе с изданием Москва 24.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал законопроект, который предполагает увеличение штрафов за шум от мотоциклов и машин, поскольку эта мера усложнит Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.