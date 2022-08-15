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Путин высоко оценил союзников РФ, не прогибающихся под гегемоном

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с уважением относится к своим союзникам и единомышленникам на разных континентах.

Путин высоко оценил союзников РФ, не прогибающихся под гегемоном

"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он на форуме "Армия-2022".

По словам российского лидера, эти страны идут по суверенному, самостоятельному пути развития и хотят коллективно заниматься решением вопросов глобальной и региональной безопасности с учётом интересов друг друга.

Он отметил, что Россия высоко ценит прочные, дружественные и доверительные отношения со странами Латинской Америки, Азии и Африки и готова продавать им современное вооружение, которое отличается надёжностью, качеством и высокой эффективностью.

Путин выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество России и её партнёров позволит обеспечить безопасность и стабильность во всём мире.

Ранее издание The New York Times сообщило, что партнёрские отношения Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывают раздражение на Западе.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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