Путин высоко оценил союзников РФ, не прогибающихся под гегемоном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с уважением относится к своим союзникам и единомышленникам на разных континентах.

"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он на форуме "Армия-2022".

По словам российского лидера, эти страны идут по суверенному, самостоятельному пути развития и хотят коллективно заниматься решением вопросов глобальной и региональной безопасности с учётом интересов друг друга.

Он отметил, что Россия высоко ценит прочные, дружественные и доверительные отношения со странами Латинской Америки, Азии и Африки и готова продавать им современное вооружение, которое отличается надёжностью, качеством и высокой эффективностью.

Путин выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество России и её партнёров позволит обеспечить безопасность и стабильность во всём мире.

Ранее издание The New York Times сообщило, что партнёрские отношения Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывают раздражение на Западе.